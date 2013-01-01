Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
 Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

5.02013, Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Сегодня на уроке мы коснемся вопроса развития Австрийской империи и Австро-Венгрии в XIX в. Неразрешившиеся межнациональные противоречия, характерные для империи в данный период, привели Австро-Венгрию к порогу Первой мировой войны.

Сериал Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг