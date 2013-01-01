8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

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Сегодня на уроке мы коснемся вопроса развития Австрийской империи и Австро-Венгрии в XIX в. Неразрешившиеся межнациональные противоречия, характерные для империи в данный период, привели Австро-Венгрию к порогу Первой мировой войны.



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