8.32021, Авантюра на двоих. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Авантюра на двоих (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Генеральный директор крупной винодельной компании София Бондарь при смерти. Она просит внучку Марину помочь искупить свою вину и найти пропавшего внука. 28 лет назад женщина прогнала девушку, которая сообщила, что беременна от ее сына. Сама Марина когда-то пережила личную трагедию и решила: любовь не для нее. Она думает посвятить себя церкви. Тем временем очаровательный авантюрист Саша Пушкин попадает сразу в несколько передряг. Спасаясь бегством, он прячется в церкви, куда ходит Марина. Она предлагает Саше сыграть роль ее исчезнувшего брата.
Сериал Авантюра на двоих 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Николай
Пелихов
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- Актёр
Андрей
Фединчик
- Актриса
Елена
Хохлаткина
- Актриса
Наталия
Денисенко
- Актриса
Ольга
Морозова
- Актёр
Константин
Корецкий
- Актёр
Глеб
Михайличенко
- Актриса
Ирина
Рождественская
- Актёр
Александр
Давыдов
- ИТАктёр
Иван
Тартынский
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- ЮВСценарист
Юлия
Васильева
- Сценарист
Филипп
Маркович
- ЕПСценарист
Елена
Писларий
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- Продюсер
Дарья
Орешкевич
- Продюсер
Сергей
Ухин
- ИГПродюсер
Илона
Гребенюк
- Оператор
Роман
Нижник
- Композитор
Алексей
Петрожицкий