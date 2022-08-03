Авантюра на двоих (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Авантюра на двоих. Сезон 1. Серия 5
2021, Авантюра на двоих. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама18+

О сериале

Генеральный директор крупной винодельной компании София Бондарь при смерти. Она просит внучку Марину помочь искупить свою вину и найти пропавшего внука. 28 лет назад женщина прогнала девушку, которая сообщила, что беременна от ее сына. Сама Марина когда-то пережила личную трагедию и решила: любовь не для нее. Она думает посвятить себя церкви. Тем временем очаровательный авантюрист Саша Пушкин попадает сразу в несколько передряг. Спасаясь бегством, он прячется в церкви, куда ходит Марина. Она предлагает Саше сыграть роль ее исчезнувшего брата.

Украина
Мелодрама
47 мин

7.4 КиноПоиск

