Авантюра на двоих (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Генеральный директор крупной винодельной компании София Бондарь при смерти. Она просит внучку Марину помочь искупить свою вину и найти пропавшего внука. 28 лет назад женщина прогнала девушку, которая сообщила, что беременна от ее сына. Сама Марина когда-то пережила личную трагедию и решила: любовь не для нее. Она думает посвятить себя церкви. Тем временем очаровательный авантюрист Саша Пушкин попадает сразу в несколько передряг. Спасаясь бегством, он прячется в церкви, куда ходит Марина. Она предлагает Саше сыграть роль ее исчезнувшего брата.

