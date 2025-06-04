Аццкий босс. Сезон 1. Серия 1
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Аццкий босс (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Аццкий босс. Сезон 1. Серия 1
Ужасы, Музыка18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В Аду бес Блиц пытается запустить стартап киллерского агенства на очень конкурентном рынке вместе со специалистом по оружию Мокси, громилой Милли и секретарем Луной.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Фантастика, Ужасы, Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Музыка

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Аццкий босс»