8 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Поскольку над территорией нашей страны постоянно действуют различные воздушные массы, то они непременно встречаются. Что образуется в месте контакта различных воздушных масс и как сказывается это на климате России, вы и узнаете из этого урока. А также вы познакомитесь с новыми понятиями атмосферные фронты, циклоны и антициклоны.
