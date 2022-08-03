8 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны
8 класс. География
Климат и климатические ресурсы
Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны

Поскольку над территорией нашей страны постоянно действуют различные воздушные массы, то они непременно встречаются. Что образуется в месте контакта различных воздушных масс и как сказывается это на климате России, вы и узнаете из этого урока. А также вы познакомитесь с новыми понятиями атмосферные фронты, циклоны и антициклоны.

