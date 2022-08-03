7 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

Атлантический океан самый изученный и освоенный людьми из всех океанов. По одной из гипотез, свое название он получил по имени титана Атланта (по греческой мифологии, держащего на своих плечах небесный свод). В разное время его называли по-разному: Море за Геракловыми столбами, Атлантик, Западный океан, Море мрака и т.д. Название Атлантический океан впервые появилось в 1507 году на карте Вальд-Земюллера, с тех пор название утвердилось в географии.



