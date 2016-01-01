Атланта (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Эрн Маркс слывет главным позором семьи. Он отчислен из Принстона, нигде не работает и не в силах ничего дать ребенку, которого от него родила лучшая подруга. В надежде на позитивные перемены Эрн нанимается менеджером к своему кузену — потенциально успешному рэперу. Приключения начинаются!



