8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

8 класс. Литература
Литература ХХ века
А.Т. Твардовский. Композиция поэмы Василий Тёркин. Русский национальный характер
8 класс. Литература
5.52020, А.Т. Твардовский. Композиция поэмы Василий Тёркин. Русский национальный характер
На занятии мы познакомимся с поэмой А.Т. Твардовского Василий Теркин. Разберем композицию поэмы, образ Василия Теркина, черты его характера. Узнаем, что вкладывает автор в образ героя.
