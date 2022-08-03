8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

А.Т. Твардовский. Композиция поэмы Василий Тёркин. Русский национальный характер
А.Т. Твардовский. Композиция поэмы Василий Тёркин. Русский национальный характер

На занятии мы познакомимся с поэмой А.Т. Твардовского Василий Теркин. Разберем композицию поэмы, образ Василия Теркина, черты его характера. Узнаем, что вкладывает автор в образ героя.

