7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

На уроке учащиеся познакомятся с текстом стихотворения А.Т. Твардовского Братья, узнают историю его создания получат информацию о трагической судьбе семьи Твардовского и его брата Ивана соприкоснутся со страшными реалиями сталинской эпохи.



