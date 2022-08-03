7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

А.Т. Твардовский «Братья»
6.02020, А.Т. Твардовский «Братья»
На уроке учащиеся познакомятся с текстом стихотворения А.Т. Твардовского Братья, узнают историю его создания получат информацию о трагической судьбе семьи Твардовского и его брата Ивана соприкоснутся со страшными реалиями сталинской эпохи.

