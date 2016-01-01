Асы Аляски (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Асы Аляски. Сезон 2. Серия 1
8.12016, Alaska's Ultimate Bush Pilots
О сериале

Полеты сквозь дождь, туман или мокрый снег для перевозки продуктов, припасов или туристов с местными жителями. В самые дальние уголки для пилота Кадьяка не составляет труда. Тысячи искателей приключений стекаются на остров Кадьяк, чтобы познакомиться с дебрями Аляски во время охоты, рыбалки и экспедиций по наблюдению за дикой природой. Чтобы узнать выживут ли они и о летных приключениях героев надо смотреть сериал «Асы Аляски» в хорошем качестве на Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
20 мин / 00:20

