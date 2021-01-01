WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 401-й сезонАспен Лэдд vs Норма Дюмонт Виана
UFC Fight Night Las Vegas 40 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Противостояние в женском полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 195. Аспен Лэдд, занимающая треью строчку в рейтинге дивизиона, поборолась за победу с Нормой Дюмонт.
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