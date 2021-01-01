WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 381-й сезонАспен Лэдд vs Мэйси Чиассон
UFC Fight Night Las Vegas 38 (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
На вечере боeв UFC Fight Night 193 Тиаго Сантос постарался прервать череду поражений. Его соперником стал Джонни Уокер, занимающий десятую строчку рейтинга полутяжeлого дивизиона.
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