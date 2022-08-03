6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

А.С. Пушкин «Метель»
А.С. Пушкин «Метель»

На этом уроке мы познакомимся с повестью Александра Сергеевича Пушкина Метель, которая входит в цикл Повести Белкина. Обсудим главных героев, их судьбы, а также рассмотрим некоторый символический смысл и отсылки к другим произведениям автора, встречающиеся в тексте.

