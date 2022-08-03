WinkДетям6 класс. ЛитератураПроизведения русских писателей XIX в.А.С. Пушкин «Метель»
6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
6.42020, А.С. Пушкин «Метель»
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке мы познакомимся с повестью Александра Сергеевича Пушкина Метель, которая входит в цикл Повести Белкина. Обсудим главных героев, их судьбы, а также рассмотрим некоторый символический смысл и отсылки к другим произведениям автора, встречающиеся в тексте.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!