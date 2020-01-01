6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

WinkДетям6 класс. ЛитератураПроизведения русских писателей XIX в.А.С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта
6.42020, А.С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта
Образовательные0+
Сегодня мы вновь обращаемся к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Познакомимся с лицейскими годами поэта, а также проанализируем стихотворение Узник.
