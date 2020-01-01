А.С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта
Wink
Детям
6 класс. Литература
Произведения русских писателей XIX в.
А.С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта

6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

6.42020, А.С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сегодня мы вновь обращаемся к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Познакомимся с лицейскими годами поэта, а также проанализируем стихотворение Узник.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал А 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг