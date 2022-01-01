Артефакты от подписчиков 32
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Новая реальность
1-й сезон
Артефакты от подписчиков 32

Новая реальность (сериал, 2022) сезон 1 серия 357 смотреть онлайн

7.22022, Артефакты от подписчиков 32
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Сюжет

Основная тематика: концептуальная, познавательная информация, заставляющая думать, размышлять о мироустройстве, воспринимать новые концепции, идеи, в том числе не одобренные официальной наукой. Главный принцип - здравый смысл и перепроверяемость, опора на факты, материальные свидетельства. Основные темы канала: сознание и развитие личности, практическая эзотерика, технологии прошлого и настоящего, артефакты, загадки, альтернативная история, общество, ведическая культура

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