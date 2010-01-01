Арсенал (2010). Серия 4
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Арсенал (2010) (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.72010, Арсенал (2010). Серия 4
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Этот проект был создан для того, чтобы жители Российской Федерации и проживающие за ее пределами, узнали все достоверные факты и истории о стрелковом оружии нашей страны. Как известно, в столице нашей родины была создана оружейная палата – Московский музей-сокровищница, в которой хранятся экземпляры царской одежды, государственные регалии, а главное – памятки оружейного мастерства. Узнайте много достоверных исторических фактов с помощью новой занимательной программы!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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