Арсенал (2010) (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Этот проект был создан для того, чтобы жители Российской Федерации и проживающие за ее пределами, узнали все достоверные факты и истории о стрелковом оружии нашей страны. Как известно, в столице нашей родины была создана оружейная палата – Московский музей-сокровищница, в которой хранятся эк�земпляры царской одежды, государственные регалии, а главное – памятки оружейного мастерства. Узнайте много достоверных исторических фактов с помощью новой занимательной программы!



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