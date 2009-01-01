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Армейские жены
3-й сезон
16-я серия

Армейские жены (сериал, 2009) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

2009, Army Wives
Драмы18+

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Сюжет

В сериале Вы узнаете о четырех женщинах и одном мужчине, которых скрепляет одна деталь — их супруги — военнослужащие...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Армейские жены»