Арман Царукян vs Мэтт Фревола
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UFC 257
1-й сезон
Арман Царукян vs Мэтт Фревола

UFC 257 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бой в легком весе стал главным событием турнира UFC 257. Бывший чемпион UFC в лeгком и полулeгком весе Конор МакГрегор (#4 в рейтинге) вновь дрался с бывшим временным чемпионом UFC в лeгком весе Дастином Порье (#2 в рейтинге). В сентябре 2014 МакГрегор победил Порье техническим нокаутом на UFC 178.

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Жанр
Спорт
Время
25 мин / 00:25

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