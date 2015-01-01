Архитектура различной национальности
Wink
Детям
Архитектура как средство коммуникации
1-й сезон
Архитектура различной национальности

Архитектура как средство коммуникации (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2015, Архитектура различной национальности
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вадим Басс о том, что и как говорит нам архитектура и как научиться читать ее сообщения

Сериал Архитектура различной национальности 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг