6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с историей возникновения самой «молодой» мировой религии — ислама, которая распространилась в VIв. среди арабов.



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