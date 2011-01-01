WinkДетям6 класс. Всеобщая историяВосточная империя и арабыАрабы и мусульманский мир
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
7.32011, Арабы и мусульманский мир
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с историей возникновения самой «молодой» мировой религии — ислама, которая распространилась в VIв. среди арабов.
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