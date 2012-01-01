Аполлон: Дети на холме (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.62012, Sakamichi no Apollon
Аниме, Мультсериалы12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке магазина пластинок.
СтранаЯпония
ЖанрДрама, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СВРежиссёр
Синъитиро
Ватанабэ
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- ЮНАктриса
Юка
Нанри
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- АЭАктриса
Ая
Эндо
- ДСАктёр
Дзюнъити
Сувабэ
- РКАктриса
Риса
Каяма
- АМАктёр
Аюму
Мурасэ
- НОАктёр
Нобухико
Окамото
- ДКАктёр
Дзэнки
Китадзима
- АСАктриса
Амина
Сато
- ЮКСценарист
Юко
Какихара
- ЭТПродюсер
Эйити
Такахаси
- КНПродюсер
Китагава
Наоки
- ММПродюсер
Масао
Маруяма
- СУХудожник
Синъити
Уэхара
- ЁККомпозитор
Ёко
Канно