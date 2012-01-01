Аполлон: Дети на холме (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке магазина пластинок.

