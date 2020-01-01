7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн
6.02020, А.П. Платонов. Сказка-быль "Неизвестный цветок"
Образовательные0+
О сериале
На уроке мы рассмотрим сказку-быль Андрея Платоновича Платонова Неизвестный цветок. Научимся понимать, что хотел нам сказать автор. Разберем, что включают в себя такие жанры, как сказка и быль.
