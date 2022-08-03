А.П. Чехов. Рассказ О любви
Wink
Детям
8 класс. Литература
Из литературы XIX века
А.П. Чехов. Рассказ О любви

8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

5.52020, А.П. Чехов. Рассказ О любви
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы познакомитесь с одним из рассказов Антона Павловича Чехова О любви. Мы поговорим о судьбах героев рассказа, рассмотрим вопросы, которые поднимает автор. Также поговорим о вечной теме о любви.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг