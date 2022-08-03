8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

На этом уроке вы познакомитесь с одним из рассказов Антона Павловича Чехова О любви. Мы поговорим о судьбах героев рассказа, рассмотрим вопросы, которые поднимает автор. Также поговорим о вечной теме о любви.



