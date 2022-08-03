WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XIX векаА.П. Чехов. Рассказ О любви
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн
5.52020, А.П. Чехов. Рассказ О любви
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с одним из рассказов Антона Павловича Чехова О любви. Мы поговорим о судьбах героев рассказа, рассмотрим вопросы, которые поднимает автор. Также поговорим о вечной теме о любви.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!