7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

На этом уроке вы познакомитесь с рассказом А.П. Чехова Хамелеон, проведете подробный анализ рассказа, узнаете о таком социальном явлении, как хамелеонство, отыщете черты хамелеонства в героях рассказа, определите направленность рассказа.



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