А.П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Хамелеонство как социальное явление
Wink
Детям
7 класс. Литература
Из литературы XIX века
13-я серия

7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

6.02020, А.П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Хамелеонство как социальное явление
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы познакомитесь с рассказом А.П. Чехова Хамелеон, проведете подробный анализ рассказа, узнаете о таком социальном явлении, как хамелеонство, отыщете черты хамелеонства в героях рассказа, определите направленность рассказа.

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Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

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