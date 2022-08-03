7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн
6.02020, А.П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Хамелеонство как социальное явление
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с рассказом А.П. Чехова Хамелеон, проведете подробный анализ рассказа, узнаете о таком социальном явлении, как хамелеонство, отыщете черты хамелеонства в героях рассказа, определите направленность рассказа.
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