Обоняние: запах между естественным и безобразным
Wink
Детям
Антропология чувств
1-й сезон
Обоняние: запах между естественным и безобразным

Антропология чувств (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Обоняние: запах между естественным и безобразным
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лекции Марии Пироговской о зрении, слухе, обонянии, осязании, а также боли, тепле и даже таких чувствах, о которых вы и не подозревали

Сериал Обоняние: запах между естественным и безобразным 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг