UFC 237 (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Поединок между действующей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и занимающей второе место рейтинга Джессикой Андрадэ в Рио-де-Жанейро. Намаюнас дважды одержала победу над бывшей чемпионкой Йоанной Енджейчик, которой несколько лет назад Андрадэ уступила в борьбе за титул.
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