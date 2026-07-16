Антон Протеинов. Сезон 1. Серия 26
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Сериалы
Антон Протеинов
1-й сезон
26-я серия
2021, Антон Протеинов. Сезон 1. Серия 26
Реалити - шоу, Спортивный18+
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Антон Протеинов (сериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фитнес-тренер Антон Протеинов научит, как не надо тренироваться. Каждый выпуск он будет показывать новые упражнения и расскажет про необычные диеты, которые разработал самостоятельно.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Реалити - шоу
Время
5 мин / 00:05

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