Чемпионат Бразилии по футболу. Обзоры туров (сериал, 2022) сезон 3 серия 0 смотреть онлайн

Сюжет

Чемпионат Бразилии по футболу 2022 года станет 66-м по счeту. Сезон начинается 9 апреля и закончится в ноябре этого же года. 20 команд-участниц сыграют по круговой системе, «каждый с каждым». Чемпионом станет клуб, набравший наибольшее количество очков итогам сезона (38 матчей).



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