Чемпионат Бразилии по футболу. Обзоры туров (сериал, 2021) сезон 2 серия 0 смотреть онлайн

Чемпионат Бразилии по футболу 2021 года станет 65-м по счeту. Сезон начинается 30 мая и закончится в декабре этого же года. 20 команд-участниц сыграют по круговой системе, «каждый с каждым». Чемпионом станет клуб, набравший наибольшее количество очков итогам сезона (38 матчей).



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