Анонс нового сезона Бразилейро 2021
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Чемпионат Бразилии по футболу. Обзоры туров
Обзоры туров 2021
0-я серия

Чемпионат Бразилии по футболу. Обзоры туров (сериал, 2021) сезон 2 серия 0 смотреть онлайн

8.02021, Анонс нового сезона Бразилейро 2021
Спорт, Футбол12+

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О сериале

Чемпионат Бразилии по футболу 2021 года станет 65-м по счeту. Сезон начинается 30 мая и закончится в декабре этого же года. 20 команд-участниц сыграют по круговой системе, «каждый с каждым». Чемпионом станет клуб, набравший наибольшее количество очков итогам сезона (38 матчей).

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Жанр
Футбол, Спорт
Время
21 мин / 00:21

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