Annecy World (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Лучшие фильмы с одного из самых крупных анимационных фестивалей планеты. В 2020 году по причине пандемии коронавируса Annecy World прошел в онлайн-формате. Впрочем, на энтузиазм режиссеров это не повлияло: шедевров было достаточно. Самое время узнать о фестивале больше и оценить лучшие работы Annecy World за последние три года: философские, пронзительные, веселые — в общем, разные.

