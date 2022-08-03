Annecy World (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Annecy World. Серия 3
Annecy World
1-й сезон
3-я серия
6.52021, Annecy World
Мультсериалы18+

О сериале

Лучшие фильмы с одного из самых крупных анимационных фестивалей планеты. В 2020 году по причине пандемии коронавируса Annecy World прошел в онлайн-формате. Впрочем, на энтузиазм режиссеров это не повлияло: шедевров было достаточно. Самое время узнать о фестивале больше и оценить лучшие работы Annecy World за последние три года: философские, пронзительные, веселые — в общем, разные.

Бельгия, Франция, США, Чехия
Мультсериалы
13 мин / 00:13

