Истории великих женщин (сериал, 2012) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
2012, Анна Нетребко. Генерал на шпильках
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О сериале
Заслуженная артистка России Анна Нетребко – одна из лидеров новой волны в оперном искусстве. Красавица из Краснодара, над которой когда-то подшучивали однокурсники из-за еe южнорусского акцента и манер, уже в 23 года добилась успеха на сцене знаменитого театра в Сан-Франциско.
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