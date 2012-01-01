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Истории великих женщин
1-й сезон
0-я серия

Истории великих женщин (сериал, 2012) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

2012, Анна Нетребко. Генерал на шпильках
Документальный0+

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О сериале

Заслуженная артистка России Анна Нетребко – одна из лидеров новой волны в оперном искусстве. Красавица из Краснодара, над которой когда-то подшучивали однокурсники из-за еe южнорусского акцента и манер, уже в 23 года добилась успеха на сцене знаменитого театра в Сан-Франциско.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

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