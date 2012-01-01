Анна Герман (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Wink
2012, Анна Герман. 6 серия
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

