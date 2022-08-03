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Анна Герман (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Анна Герман. 3 серия
Драма, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

Страна
Украина, Россия, Польша
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анна Герман»