WinkСериалыАнна-детективъ2-й сезон40-я серия
2016, Анна-детективъ. Сезон 2. Серия 40
Драма, Детектив18+
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Анна-детективъ (сериал, 2016) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн
О сериале
Во 2 сезоне серия жестоких убийств и страшных предзнаменований сотрясает провинциальный городок Затонскъ. Ясновидящая Анна Миронова вновь начинает слышать духов, а вскоре появляется ее пропавший возлюбленный Яков Штольман. Пока пара пытается разобраться в происходящем между ними, страшные силы пробуждаются ото сна.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb