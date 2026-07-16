Анна-детективъ. Сезон 2. Серия 19
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Сериалы
Анна-детективъ
2-й сезон
19-я серия
2016, Анна-детективъ. Сезон 2. Серия 19
Драма, Детектив18+

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Анна-детективъ (сериал, 2016) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

О сериале

Во 2 сезоне серия жестоких убийств и страшных предзнаменований сотрясает провинциальный городок Затонскъ. Ясновидящая Анна Миронова вновь начинает слышать духов, а вскоре появляется ее пропавший возлюбленный Яков Штольман. Пока пара пытается разобраться в происходящем между ними, страшные силы пробуждаются ото сна.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb