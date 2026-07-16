Во 2 сезоне серия жестоких убийств и страшных предзнаменований сотрясает провинциальный городок Затонскъ. Ясновидящая Анна Миронова вновь начинает слышать духов, а вскоре появляется ее пропавший возлюбленный Яков Штольман. Пока пара пытается разобраться в происходящем между ними, страшные силы пробуждаются ото сна.

