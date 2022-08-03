WinkСериалыАнна Болейн1-й сезон1-я серия
1.92021, Anne Boleyn
Драма, Исторический18+
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Анна Болейн (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Принципиально новый взгляд на биографию Анны Болейн. Сериал расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биографии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
1.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛМРежиссёр
Линси
Миллер
- ДТАктриса
Джоди
Тёрнер-Смит
- КХАктёр
Крис
Хитчен
- ТТАктриса
Талисса
Тейшейра
- Актёр
Бэрри
Уорд
- ИЛАктриса
Изабелла
Лафлэнд
- ПЭАктёр
Паапа
Эссьеду
- АБАктриса
Анна
Брюстер
- АБАктриса
Аманда
Бертон
- ЛПАктриса
Лола
Петтикрю
- ИХСценарист
Ив
Хеддервик Тернер
- ДДПродюсер
Дэн
Джонс
- ФУПродюсер
Фэй
Уорд
- ЛСХудожница
Люси
Спинк
- КХКомпозитор
Китон
Хенсон