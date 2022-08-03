Анна Болейн. Серия 1
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Сериалы
Анна Болейн
1-й сезон
1-я серия
1.92021, Anne Boleyn
Драма, Исторический18+

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Анна Болейн (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Принципиально новый взгляд на биографию Анны Болейн. Сериал расскажет о последней фазе жизни королевы: потеря ребенка, конфликт с мужем и публичный суд. Мы увидим более феминистское прочтение биографии Болейн — это будет рассказ с ее точки зрения.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

1.6 КиноПоиск
5.6 IMDb