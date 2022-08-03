Анна (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыАнна (2021)1-й сезон4-я серия
7.42021, Anna
Фантастика, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История молодой девушки, которая заботится о брате в постапокалиптической Сицилии, где четырьмя годами ранее вирус уничтожил всех взрослых.
СтранаФранция, США, Италия
ЖанрФантастика, Ужасы, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НАРежиссёр
Никколо
Амманити
- ДДАктриса
Джулия
Драготто
- АПАктёр
Алессандро
Пекорелла
- КТАктриса
Клара
Трамонтано
- ДМАктёр
Джованни
Мавилья
- РМАктриса
Роберта
Маттеи
- ЭЛАктриса
Элена
Льетти
- МДАктриса
Мириам
Далмазио
- КФАктёр
Коррадо
Фортуна
- НАСценарист
Никколо
Амманити
- НАПродюсер
Никколо
Амманити
- КФПродюсер
Клаудио
Фальконе
- ЛГПродюсер
Лоренцо
Гангаросса
- ДЭОператор
Джан
Энрико Бьянчи