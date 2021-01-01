WinkСериалыАнна (2021)1-й сезон3-я серия
7.42021, Anna
Фантастика, Приключения18+
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Анна (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
История молодой девушки, которая заботится о брате в постапокалиптической Сицилии, где четырьмя годами ранее вирус уничтожил всех взрослых.
Сериал Анна (2021) 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция, США, Италия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НАРежиссёр
Никколо
Амманити
- ДДАктриса
Джулия
Драготто
- АПАктёр
Алессандро
Пекорелла
- КТАктриса
Клара
Трамонтано
- ДМАктёр
Джованни
Мавилья
- РМАктриса
Роберта
Маттеи
- ЭЛАктриса
Элена
Льетти
- МДАктриса
Мириам
Далмазио
- КФАктёр
Коррадо
Фортуна
- НАСценарист
Никколо
Амманити
- НАПродюсер
Никколо
Амманити
- КФПродюсер
Клаудио
Фальконе
- ЛГПродюсер
Лоренцо
Гангаросса
- ДЭОператор
Джан
Энрико Бьянчи