WinkСериалыKonstantin Andropov1-й сезонAnime Japan 2014. Хацунэ Мику и симулятор робота
Konstantin Andropov (сериал, 2021) сезон 1 серия 962 смотреть онлайн
6.82021, Anime Japan 2014. Хацунэ Мику и симулятор робота
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О сериале
Рыболов я, Костиком звать, а ещe сын Глебус тоже ловит, и жена Агент-Z рыбалкой увлеклась... В общем дело серьезное и семейное! Поэтому видосы пару раз в неделю только, а когда в отпуске может и 3 :) А вообще этот канал не про рыбалку, а про человека увлеченного рыбалкой - поэтому у меня тут и рыбалки и обзоры рыболовного, и, всего чего с этим хобби связано тоже, походы там, туризм и т.п....
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