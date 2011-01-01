7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

В 1640-е г. к�онфликт короля и парламента Англии перерос в гражданскую войну, окончившуюся победой парламента, казнью короля и объявлением Англии республикой (1649 год). Затем последовал период протектората Кромвеля (с 1653 по 1658 гг.), силой захватившего власть в стране и установившего там режим единоличного правления. Лишь после его смерти произошло реставрация монархии (1600 год), но уже в конституционных формах. Власть английского монарха была серьезно ограничена законодательством и полномочиями парламента. В результате революции XVII века в стране установилась парламентская монархия.



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