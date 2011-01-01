7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

После разгрома Непобедимой армады Англия превратилась в сильную морскую державу. В начале XVII века Англия активно включилась в колонизацию Америки и Азии. На рубеже XVI;XVII вв. в Англии активно развивались сукноделие, металлургия и судостроение. Она стала одним из крупнейших экспортеров шерсти. В первое десятилетие XVII века здесь добывали 80% всего европейского угля. При этом Англия оставалась аграрной страной: лишь четверть населения проживало в городах. В XVI;XVII вв. в процессе развития капиталистических отношений происходит социальное расслоение крестьянства и дворянства. Социальное расслоение привело к появлению пауперов, что в свою очередь обусловило появление законодательства против бродяг и нищих. После Реформации, начатой королем Генрихом VIII в первой половине XVI века, в стране постоянно росло число последователей кальвинизма, пуритан. Они призывали к трудолюбию, скромности, крайней бережливости и выступали за независимость религиозных общин.



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