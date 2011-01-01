6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В XI;XV веках во Франции и в Англии шел процесс образования централизованных государств. Происходило усиление королевской власти, рост территории государств, что в конечном итоге привело к военному столкновению. На сегодняшнем занятии вы узнаете, как происходило объединение Франции и что англичане считают началом своих свобод.



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