WinkДетям6 класс. Всеобщая историяФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыАнглия и Франция на пути к Столетней войне
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн
7.32011, Англия и Франция на пути к Столетней войне
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
В XI;XV веках во Франции и в Англии шел процесс образования централизованных государств. Происходило усиление королевской власти, рост территории государств, что в конечном итоге привело к военному столкновению. На сегодняшнем занятии вы узнаете, как происходило объединение Франции и что англичане считают началом своих свобод.
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