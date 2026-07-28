WinkСериалыАнгел мести1-й сезон9-я серия
2022, Ангел мести. Сезон 1. Серия 9
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Ангел мести (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора в одночасье теряет имя, невесту, свободу и чудом остаётся жив.
Спустя много лет он возвращается в родной город — город его потерь — под чужим именем. Андрей выстроил жёсткий план мести всем виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной беззаботной жизни придёт конец и придётся платить по счетам.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск