Молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора в одночасье теряет имя, невесту, свободу и чудом остаётся жив.



Спустя много лет он возвращается в родной город — город его потерь — под чужим именем. Андрей выстроил жёсткий план мести всем виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной беззаботной жизни придёт конец и придётся платить по счетам.

