Андрей Уланов про легендарное стрелковое оружие Красной Армии: наган, ТТ, ППШ и ППД
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История с «Гоблином»
1-й сезон
Андрей Уланов про легендарное стрелковое оружие Красной Армии: наган, ТТ, ППШ и ППД

История с «Гоблином» (сериал, 2021) сезон 1 серия 239 смотреть онлайн

7.82021, Андрей Уланов про легендарное стрелковое оружие Красной Армии: наган, ТТ, ППШ и ППД
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Сюжет

Дмитрий «Goblin» Пучков вместе с приглашенными гостями раскроют исторические факты, о которых не рассказывают в школах и университетах.

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