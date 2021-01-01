WinkСериалыИстория с «Гоблином»1-й сезонАндрей Уланов про легендарное стрелковое оружие Красной Армии: наган, ТТ, ППШ и ППД
История с «Гоблином» (сериал, 2021) сезон 1 серия 239 смотреть онлайн
7.82021, Андрей Уланов про легендарное стрелковое оружие Красной Армии: наган, ТТ, ППШ и ППД
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Сюжет
Дмитрий «Goblin» Пучков вместе с приглашенными гостями раскроют исторические факты, о которых не рассказывают в школах и университетах.
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