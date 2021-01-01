Андрей Орловский vs Том Аспинэлл
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UFC Fight Night Las Vegas 19
UFC Fight Night Las Vegas 19
Андрей Орловский vs Том Аспинэлл

UFC Fight Night Las Vegas 19 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главный бой турнира состоялся между тяжеловесами Кeртисом Блейдсом (#2 в рейтинге) и Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге). Деррик Льюис шeл на серии из трех побед, Кeртис Блэйдс сражался за пятую.

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Жанр
Спорт
Время
18 мин / 00:18

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