Андрей Орловский vs Бэн Ротвелл
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UFC Fight Night San Antonio
1-й сезон
6-я серия

UFC Fight Night San Antonio (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На UFC Fight Night в Сан-Антонио состоится бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом в лeгком весе Рафаэлем Дос Аньосом и Леоном Эдвардсом. Поединок в тяжелой весовой категории пройдет между Алексеем Олейником и Уолтом Харрисом.

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Жанр
Спортивный
Время
27 мин / 00:27

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