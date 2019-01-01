UFC Fight Night San Antonio (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

На UFC Fight Night в Сан-Антонио состоится бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом в лeгком весе Рафаэлем Дос Аньосом и Леоном Эдвардсом. Поединок в тяжелой весовой категории пройдет между Алексеем Олейником и Уолтом Харрисом.



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