WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 351-й сезонАндрэ Петроски vs Майкл Гиллмор
UFC Fight Night Las Vegas 35 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Бой топовых бойцов в полулeгком весе возглавил турнир. Эдсон Барбоза (#9 рейтинга) бился с Гигой Чиказдзе (#10 рейтинга), идущим на внушительной серии из восьми побед.
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